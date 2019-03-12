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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Авербух считает, что стоит отказаться от медального зачета на Всемирных студенческих играх

Во вторник завершилась Универсиада в Красноярске, сборная России уверенно выиграла медальный зачет игр, завоевав 112 наград
Илья Авербух Юрий Машков/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Юрий Машков/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Медальный зачет на Универсиадах делать не стоит. Таким мнением с журналистами после церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске поделился главный режиссер церемоний, призер Олимпийских игр, посол соревнований Илья Авербух.

Во вторник завершилась Универсиада в Красноярске. Сборная России уверенно выиграла медальный зачет игр, завоевав 112 наград.

"Это особая драматургия, особый стержень. С точки зрения большого культурного события, Универсиада получилась. Студенческие игры позволяют увидеть в едином пространстве спортсменов, это уникальная история, это переплетение очень актуально. Единственное, чего не стоит делать, - это медальный зачет", - заявил Авербух.

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Люцерне (Швейцария) с 21 по 31 января 2021 года.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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