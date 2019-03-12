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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Путин поздравил российских хоккеисток с победой на Универсиаде

По словам Путина, спортсменки "преподнесли замечательный подарок российским болельщикам, всем любителям хоккея в нашей стране"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление женской сборной по хоккею с победой на Универсиаде в Красноярске. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы достойно отыграли все матчи Универсиады, проявили свои лучшие бойцовские качества и нацеленность на победу. В финале соревнований уверенно одолели сильного соперника", - говорится в сообщении.

По словам Путина, спортсменки "преподнесли замечательный подарок российским болельщикам, всем любителям хоккея в нашей стране".

Женская сборная России по хоккею одержала победу в финале Всемирных студенческих игр над командой Канады со счетом 2:0. Шайбы забросили Лиана Ганеева и Алевтина Штарева.

Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Люцерне с 21 по 31 января 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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