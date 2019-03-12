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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Уразов: дирекция Универсиады-2019 открыта для сотрудничества с оргкомитетом Игр в Люцерне

Универсиада в Красноярске завершилась во вторник
Генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске Максим Уразов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске Максим Уразов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске готова к плодотворному сотрудничеству с организаторами Студенческих игр 2021 года в Люцерне. Об этом ТАСС во вторник заявил глава дирекции Игр в Красноярске Максим Уразов.

Универсиада в Красноярске завершилась во вторник. За 11 соревновательных дней было разыграно 76 комплектов медалей, участие в соревнованиях приняли около трех тысяч спортсменов из 58 стран мира.

"В концепции FISU заложено то, что оргкомитеты Универсиад помогают друг другу и взаимодействуют, мы очень многому научились у оргкомитета Универсиады-2013 в Казани, очень много почерпнули у оргкомитета Универсиады-2017 в Алма-Ате. Для нас будет большой честью возможность взаимодействия с оргкомитетом из Люцерна. Кстати, они к нам уже обращались, здесь была большая делегация из Швейцарии, мы показывали им объекты. Мы готовы передавать им свой опыт, мы полностью открыты для них", - заявил Уразов.

"Очень важно, что Универсиады год от года делают шаги вперед, надеюсь, что Красноярск внес новые идеи в движение Универсиад и поднял планку их проведения", - добавил он.

Зимняя Универсиада в Люцерне пройдет с 21 по 31 января 2021 года.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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