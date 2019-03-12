Футболист "Арсенала" Ляказетт сможет сыграть в ответном матче Лиги Европы с "Ренном"

ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменил трехматчевую дисквалификацию нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта на двухматчевую. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Ранее Ляказетт был дисквалифицирован на три матча еврокубков после прямой красной карточки за удар соперника локтем в первом матче 1/16 Лиги Европы турнира с белорусским БАТЭ (0:1), который прошел в Борисове. Позднее "Арсенал" подал в УЕФА апелляцию, которая была удовлетворена частично. По сумме двух матчей "Арсенал" обыграл БАТЭ и вышел в 1/4 финала.

Первый матч прошел в Ренне 7 марта и завершился победой французского клуба со счетом 3:1. Ответная игра четвертьфинала между "Арсеналом" и "Ренном" пройдет 14 марта в Лондоне.