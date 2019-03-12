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Лига Европы

Футболист "Арсенала" Ляказетт сможет сыграть в ответном матче Лиги Европы с "Ренном"

УЕФА частично удовлетворил апелляцию лондонского клуба на дисквалификацию форварда

ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменил трехматчевую дисквалификацию нападающего "Арсенала" Александра Ляказетта на двухматчевую. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Ранее Ляказетт был дисквалифицирован на три матча еврокубков после прямой красной карточки за удар соперника локтем в первом матче 1/16 Лиги Европы турнира с белорусским БАТЭ (0:1), который прошел в Борисове. Позднее "Арсенал" подал в УЕФА апелляцию, которая была удовлетворена частично. По сумме двух матчей "Арсенал" обыграл БАТЭ и вышел в 1/4 финала.

Первый матч прошел в Ренне 7 марта и завершился победой французского клуба со счетом 3:1. Ответная игра четвертьфинала между "Арсеналом" и "Ренном" пройдет 14 марта в Лондоне.

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