Двумя матчами в среду стартует второй раунд плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двумя встречами полуфинальных серий Западной конференции в среду начнется второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичные ЦСКА (1-е место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата) и "Динамо" (5) встретятся в Москве, а в Санкт- Петербурге местный СКА (2) примет ярославский "Локомотив" (3).

Днем позже в борьбу за выход в полуфинал Кубка Гагарина вступят команды Восточной конференции, где екатеринбургский "Автомобилист" (1) сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" (6), а астанинский "Барыс" (2) - с омским "Авангардом" (4). Как и в первом раунде, каждая из серий продлится до четырех побед одной из команд - сначала два матча пройдут на льду клубов, имеющих более высокий номер посева, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, то в пятой и седьмой встрече команды сыграют на льду фаворитов. Шестой же возможный матч имеющий более высокий посев клуб проведет в гостях.

В случае ничейного результата в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут, которые продлятся до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в формате "5 на 5". Матчи серий Западной конференции пройдут 13, 15, 17 и 19 марта, а также, если потребуется, 21, 23 и 25 марта. Представители Восточной конференции сыграют 14, 16, 18, 20 марта и, при необходимости, 22, 24 и 26 марта.

За 10 сезонов Кубок Гагарина завоевывали пять клубов. Самым титулованным является прошлогодний обладатель трофея - казанский "Ак Барс", всухую проигравший в первом раунде плей-офф нынешнего розыгрыша омскому "Авангарду". В активе казанцев три титула, дважды победы одерживали магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и московское "Динамо". Один раз Кубок Гагарина покорился уфимскому "Салавату Юлаеву".

Ни разу обладателями главного трофея не становились победители регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне эту традицию попробует нарушить ЦСКА.

Армейские коллективы идут навстречу друг другу

Два главных фаворита сезона - ЦСКА и СКА - в случае побед в своих сериях второй год подряд встретятся между собой в финале Западной конференции. В составе этих команд собраны почти все сильнейшие российские игроки, выступающие в КХЛ. В первом раунде плей-офф ЦСКА уверенно переиграл подмосковный "Витязь" (4-0), команде же из Санкт-Петербурга создал сложности московский "Спартак". СКА начал серию с двух домашних поражений, после которых одержал четыре победы подряд.

Чемпиону регулярного первенства во втором раунде будет противостоять московское "Динамо", выбившее из борьбы за Кубок Гагарина финский "Йокерит" (4-2). Ранее в плей-офф КХЛ команды встречались между собой дважды, при этом оба раза победа оставалась за динамовцами. В четвертьфинале сезона-2008/09 бело-голубые обыграли армейцев со счетом 3-0 в серии, повторив это в полуфинале Западной конференции розыгрыша-2012/13 - 4-1.

Предыдущие пять игр между ЦСКА и "Динамо" в регулярных чемпионатах заканчивались победами армейцев. В последний раз динамовцы выигрывали у соперника 18 января 2017 года (1:0). В нынешнем сезоне команды встречались дважды, ЦСКА одержал уверенные победы (3:1, 5:1). В предстоящей серии "Динамо" не помогут нападающие Вячеслав Кулемин, Андрей Алексеев и Максим Афиногенов.

СКА в полуфинале Западной конференции сыграет с ярославским "Локомотивом". В составе команды из Санкт- Петербурга из-за травмы серию не сможет начать нападающий Евгений Кетов. В нынешнем регулярном чемпионате клубы встречались четырежды, ярославцы ни разу не смогли поразить ворота СКА в основное время матча. Армейцы праздновали три победы (2:0, 4:0, 4:0), одну игру со счетом 1:0 в овертайме выиграл "Локомотив".

В плей-офф КХЛ команды пересекались четыре раза. В трех последних розыгрышах победы в сериях одерживал СКА. В прошлом сезоне в полуфинале конференции армейцы победили со счетом 4-1, годом ранее в финале Запада петербургская команда не позволила ярославцам одержать ни одой победы в четырех матчах. В сезоне-2015/16 СКА выбил из борьбы "Локомотив" в первом раунде (4-1).

Впервые в рамках плей-офф КХЛ команды встретились в полуфинале Западной конференции сезона-2014/15. Тогда победу со счетом 4-2 праздновали железнодорожники.

Скабелка против "Авангарда"

Астанинский "Барыс" и нижегородское "Торпедо" провели единственную семиматчевую серию в первом раунде. Обе команды одерживали домашние победы, выйти в следующий раунд "Барысу" помогло преимущество своей площадки - 4-3. "Авангард" закончил серию с "Ак Барсом" самым первым, обыграв казанцев четыре раза подряд. Омская команда, проводящая в нынешнем сезоне домашние матчи в Балашихе, на восстановление перед вторым раундом имела 10 дней, у астанинцев же их было три.

"Авангард" и "Барыс" выступают в дивизионе Чернышева и по ходу регулярного чемпионата встречались между собой четыре раза. Победы во всех матчах праздновал омский клуб, но это не помешало команде из Казахстана занять первое место в дивизионе. С начала сезона "Барыс" возглавляет Андрей Скабелка, который в прошлом году покинул "Авангард" из-за конфликтов с игроками. В составе омской команды не сможет сыграть вратарь Карри Рямё, получивший травму на одном из предсезонных турниров, астанинцам по состоянию здоровья не поможет защитник Кирилл Полохов.

"Барыс" ни разу в истории КХЛ не проходил дальше второго раунда плей-офф. Лучшим результатом "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, где омская команда уступила московскому "Динамо" (3-4). В плей- офф клубы пересекались между собой один раз. В первом раунде сезона-2014/15 победу в семи матчах одержали омичи.

В другой паре второго раунда победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" сыграет с "Салаватом Юлаевым". Команда из Екатеринбурга впервые в истории КХЛ вышла во второй раунд плей-офф, в четырех матчах переиграв челябинский "Трактор". Уфимцы в первом круге оказались сильнее магнитогорского "Металлурга" (4-2). На протяжении всей серии в составе "Салавата Юлаева" доминировала тройка легионеров в составе Йоонаса Кемппайнена, Теему Хартикайнена и Линуса Умарка.

На троих нападающие набрали 22 очка по системе "гол + пас", а Хартикайнен с 10 баллами за результативность (5+5) стал лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф. В начале серии из-за травмы "Салавату Юлаеву" не поможет один из лидеров команды в регулярном чемпионате Антон Бурдасов (19+12). Также по состоянию здоровья не сыграет его одноклубник защитник Павел Коледов.

В регулярном первенстве клубы встречались дважды, оба матча завершились сухими победами "Автомобилиста" (1:0, 2:0). В плей-офф "Салават Юлаев" и "Автомобилист" играли между собой один раз. В первом раунде чемпионата КХЛ сезона-2009/10 победу со счетом 3-1 в серии одержала команда из Уфы.