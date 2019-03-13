Роналду: "Ювентус" сделал вечер игры ЛЧ с "Атлетико" особенным благодаря командной работе

ТАСС, 13 марта. Футболисты итальянского "Ювентуса" сделали вечер матча Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" особенным благодаря действиям каждого игрока команды. Такое мнение высказал португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду, чьи слова приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Роналду отметился хет-триком, забив на 27-й, 49-й и 86-й (с пенальти) минутах. Первый матч завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. Таким образом, в следующий раунд турнира пробилась команда из Турина, причем "Ювентус" впервые в своей истории сумел пройти в следующую стадию плей-офф еврокубка, проиграв первую встречу с разницей в два гола.

"Мы хотели сделать этот вечер особенным, нам это удалось. Это произошло не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. С таким настроем надо играть в Лиге чемпионов, мы должны гордиться собой. Я же просто сделал свою работу, очень рад, вечер получился волшебным, ведь против "Атлетико" всегда трудно играть, но у нас тоже крепкая команда, что мы и доказали", - сказал португальский форвард.

Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, на данный момент на его счету 124 гола в 160 матчах. У ближайшего преследователя, аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси, 106 голов в 130 играх. Кроме того, Роналду сравнялся с Месси по количеству хет-триков в матчах Лиги чемпионов. В активе обоих футболистов их теперь по восемь, они делят первое место по этому показателю.