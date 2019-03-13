Усс: финал хоккейного турнира стал самым ярким впечатлением от Универсиады

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал финал мужского хоккейного турнира самым ярким впечатлением от Универсиады. Об этом он рассказал на брифинге в среду.

Во вторник в финале хоккейного турнира сборная Россия победила команду Словакии со счетом 2:1.

"Много ярких впечатлений, каждое событие, каждая шайба по своему была яркой, но так уж получилось, что вчерашний матч, на мой взгляд, был квинтэссенцией спортивного напряжения и всего праздника, - сказал губернатор. - Особо приятно, что шесть игроков сборной представляли наш красноярский "Сокол".

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта. Сборная Россия заняла первое место в медальном зачете, завоевав 112 медалей.