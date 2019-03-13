Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на среду "Питтсбург" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 5:3, 32-летний Малкин отметился в матче двумя голевыми передачами. Россиянин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщает пресс-служба НХЛ.

Набравший 1000-е очко в НХЛ Малкин заявил, что в детстве не думал о заокеанской карьере

Первой звездой дня стал нападающий "Калгари" Джонни Годро, набравший шесть очков (три шайбы + три передачи) в победной игре с "Нью-Джерси" (9:4).

Второй звездой признан вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 20 бросков из 21 в матче с "Детройтом" (3:1). Эта победа стала для Прайса 315-й в карьере, по этому показателю он стал лучшим в истории "Монреаля", опередив Жака Планта (314).