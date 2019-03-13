Мастер на все руки. Евгений Малкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ

ТАСС рассказывает о российском форварде, который стал 88-м игроком за всю историю Национальной хоккейной лиги, кому покорилась эта отметка

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал пятым представителем России, кому удалось совершить подобное достижение. Событие произошло в ночь на среду в домашнем матче против "Вашингтона" (5:3), когда по ходу третьего периода Малкин отдал вторую результативную передачу.

На счету 32-летнего нападающего 391 заброшенная шайба и 609 голевых передач. На это Малкину потребовалось 848 встреч. Форвард быстрее остальных российских хоккеистов достиг отметки в 1000 очков, Александру Овечкину понадобилась 881 игра в регулярных чемпионатах, Александру Могильному — 946, Сергею Федорову — 965, Алексею Ковалеву — 1249. Малкин набрал свой тысячный балл за результативность в то время, когда Овечкин находился на скамейке штрафников, отбывая командный штраф за нарушение численного состава. Капитан "Вашингтона" позднее также отметился голевой передачей и набрал свое 1200-е очко (653+547) в регулярных чемпионатах НХЛ. А отметка в 1000 очков была преодолена Овечкиным 12 января 2017 года 84-м по счету. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков (894+1963) в 1487 матчах. Путь к славе Малкин встал на коньки с трех лет благодаря своему отцу Владимиру и в возрасте семи лет пошел в хоккейную школу магнитогорского "Металлурга". Талант ребенка раскрылся не сразу, но к 16 годам он уже был одним из лучших игроков сборной Уральского региона. В 2004 году Малкин в составе сборной России стал чемпионом мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), а в 2005–2006 годах серебряным призером молодежных первенств планеты. Малкин дебютировал в составе "Металлурга" в матче чемпионата России 12 сентября 2003 года с ярославским "Локомотивом". Спустя ровно три месяца 17-летний нападающий забросил свою первую шайбу в гостевой игре с тем же "Локомотивом". В том матче форвард "Металлурга" оформил дубль. В дебютном сезоне он стал лучшим новичком по итогам сезона, набрав 12 (3+9) очков в 34 играх регулярного чемпионата.

За "Металлург" Малкин провел три сезона и в 132 матчах отметился 91 (36+55) баллом за результативность. В 2004 году он был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под общим вторым номером после Овечкина. Контракт с американским клубом Малкин подписал в 2006 году. В первом предсезонном матче он получил травму плеча, после чего сразу же задумался о возвращении в Россию. Малкин сомневался в том, что достаточно хорош и крепок для игры в НХЛ, но после восстановления от травмы стал только сильнее. В стартовом матче регулярного чемпионата с "Нью-Джерси" новичок отметился заброшенной шайбой в ворота одного из лучших вратарей в истории хоккея Мартина Бродо. Малкин стал первым хоккеистом с самого первого сезона НХЛ (1917/18), который забрасывал в первых шести играх в лиге. Вскоре главный тренер "Питтсбурга" Мишель Террьен объединил при игре в большинстве Сидни Кросби, Малкина и обладателя Кубка Стэнли 1991 года Марка Рекки. Благодаря результативной игре этого сочетания команда впервые за пять лет сумела пробиться в плей-офф. В первом сезоне россиянин стал обладателем "Колдер Трофи" (лучший новичок), в дебютном регулярном чемпионате НХЛ Малкин набрал 85 очков (33+52) в 78 играх. "Я рос в маленьком городе и никогда не думал об НХЛ. Я никогда не смотрел матчи и обзоры игр, помню, как "Детройт" дважды выигрывал Кубок Стэнли, показывая невероятный хоккей. Я немного знал об НХЛ, когда "Питтсбург" выбрал меня под вторым номером на драфте, я понял, что моя мечта осуществляется. Я продолжил работать, делать правильные вещи и спустя два сезона оказался в "Питтсбурге", — рассказал Малкин в интервью пресс-службе "Питтсбурга". Кубок Стэнли и индивидуальные призы После сезона-2006/07, несмотря на вылет "Питтсбурга" в первом раунде плей-офф, стало ясно, что команда, ведомая молодыми звездами Кросби и Малкиным, а также вратарем Марком-Андре Флери, в ближайшие годы будет неизменно одним из претендентов на Кубок Стэнли. "Питтсбург" занял второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до финала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступил "Детройту", в составе которого выступал Павел Дацюк. Малкин набрал 106 (47+59) очков в регулярном чемпионате и 22 (10+12) в плей-офф и впервые стал участником Матча звезд НХЛ, а также попал в символическую сборную по итогам сезона.

Описание Евгений Малкин с Кубком Стэнли, 2016 год © Антон Новодережкин/ТАСС

Перед началом следующего сезона Малкин подписал новый восьмилетний контракт на общую сумму $43,5 млн. "Питтсбург" и "Детройт" вновь сошлись в финале Кубка Стэнли, и команде Малкина удалось взять реванш, победив в семи матчах. До решающей игры серии команды обменивались домашними победами, а в седьмой встрече "Питтсбург" смог выиграть на выезде (2:1). Россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 113 (35+78) очков и став самым ценным игроком плей-офф — 36 (14+22) очков. В последующие шесть сезонов "Питтсбург" не доходил до финала Кубка Стэнли, лишь однажды играя в полуфинале. Зачастую "Пингвинз" мешали травмы ключевых игроков. В сезонах-2009/10 и 2010/11 из-за проблем со здоровьем выбывал из строя и Малкин. Залечив травмы, в сезоне-2011/12 россиянин единственный раз в карьере забросил 50 шайб за регулярный чемпионат и стал лучшим бомбардиром, набрав 109 очков. В этом же сезоне он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Летом 2013 года Малкин продлил свой контракт еще на восемь лет на общую сумму $76 млн. Малкин пользуется большой любовью болельщиков и с первого дня стал в "Питтсбурге" своим. "Я люблю этот город и команду. У меня здесь дом, все мои друзья, что очень хорошо для меня, и отличные партнеры, с которыми мы еще выиграем Кубок Стэнли. Мы каждый день очень много работаем, и я уверен, что еще не один раз поднимем трофей над головой", — сказал Малкин после продления контракта. В сезонах-2015/16 и 2016/17 "Питтсбург" дважды подряд завоевывал Кубок Стэнли. В регулярных чемпионатах Малкин пропускал игры из-за травм, а по итогам розыгрыша Кубка Стэнли 2017 года снова стал лучшим бомбардиром. Универсал на льду и добрый человек в жизни Отличительной чертой и главным козырем Малкина является его универсальность, он обладает всеми качествами современного центрального нападающего. Российский форвард выделяется на площадке нестандартными действиями и игровым интеллектом. Он может обыграть практически любого соперника один в один, отдать передачу и решить эпизод самостоятельно. С годами Малкин прибавил и в игре в обороне.

На эту тему Прирожденный бомбардир. Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ