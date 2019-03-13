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НБА

НБА оштрафовала Уэстбрука на $25 тыс. за угрозы в адрес фаната

Инцидент произошел в понедельник во время домашнего матча "Оклахомы" против "Юты" (98:89)

ТАСС, 13 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала защитника "Оклахомы" Расселла Уэстбрука на $25 тыс. за использование ненормативной лексики и угроз в адрес болельщика. Об этом в среду сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Инцидент произошел в понедельник во время домашнего матча "Оклахомы" против "Юты" (98:89). По словам баскетболиста, болельщик "Юты" сказал ему: "Встань на колени, как ты привык". "Юта" сообщила, что запретила этому болельщику посещать игры клуба.

"Оклахома" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 победу в 67 матчах. "Юта" располагается на восьмой строчке с 37 победами в 66 матчах.

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