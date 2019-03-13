Президент "Лиона" надеется вернуть в команду футболиста Бензема

ТАСС, 13 марта. Президент французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола намерен вернуть в состав команды нападающего испанского "Реала" Карима Бензема. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский телеканал Tout le sport.

"Мы общались с ним о возвращении в прошлом году, и он был готов к этому. Но мы не сошлись по экономическим показателям. Было бы здорово, если бы Бензема однажды мог вернуться домой", - заявил Ола.

Бензема перешел в "Реал" из "Лиона" в 2009 году. В составе "Лиона" (2004-2009) Бензема стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Суперкубка Франции и обладателем Кубка Франции.

"Лион" в турнирной таблице чемпионата Франции занимает третье место, набрав 50 очков в 28 матчах.