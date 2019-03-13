Мусаев: "Краснодар" учел ошибки первого матча футбольной ЛЕ против "Валенсии"

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" извлекли ценный урок по итогам первой игры против испанской "Валенсии" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил старший тренер краснодарского клуба Мурад Мусаев.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и "Валенсией" пройдет 14 марта в Краснодаре, начало игры в 20:55 мск. В первой встрече испанская команда выиграла со счетом 2:1.

"То, что мы увидели на видео перед первым матчем, увидели на практике. Они держат рваный ритм игры, чередуя моменты активности с паузами. Мы извлекли ценный урок и максимально настроены на предстоящий матч, что у нас не будет проблем с игрой как в атаке, так и защите. У нас есть преимущество - полные трибуны, проданы все билеты, и я уверен, что та поддержка, которая нас ждет, поможет нам пройти дальше, если говорить о минусах, то тут я ничего не могу вам сказать - игра все покажет", - сказал Мусаев.

"Все футболисты, которые есть в заявке Лиги Европы, здоровы. Если говорить о затяжной безвыигрышной серии, то стоит обратить внимание, что восемь матчей в чемпионате России мы не проигрывали. Главное - это то, что есть фундамент игры, мы имеем то, что имеем, и соперник очень силен, но мы рассчитываем на положительный исход встречи", - добавил Мусаев.

Защитник команды Сергей Петров отметил, что футболисты краснодарского клуба приложат все усилия для продолжения европейского праздника. "Завтра нас ждет тяжелый матч, но мы приложим все усилия, чтобы пройти дальше. Наша задача порадовать наших болельщиков и продлить им чувство европейской сказки", - заявил Петров.