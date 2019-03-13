Нападающий "Тампы" Кучеров назвал Малкина одним из самых сильных игроков в НХЛ

ТАСС, 13 марта. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин является одним из лучших игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение высказал российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт лиги.

В ночь на среду в домашнем матче против "Вашингтона" (5:3) Малкин отдал две результативные передачи, что позволило форварду набрать 1000-е (391 шайба + 609 результативных передач) очко в заокеанской карьере. 32-летний хоккеист стал пятым россиянином, которому удалось показать такой результат, на это ему понадобилось 848 матчей.

"Малкин - потрясающий игрок. Для меня он один из лучших в НХЛ, в свои лучшие дни он вообще сильнейший в лиге. Я очень рад за него, здорово, когда российские спортсмены добиваются таких результатов", - сказал 25-летний хоккеист.

Кучеров провел в регулярных чемпионатах 435 матчей, в которых набрал 445 (180+265) очков.