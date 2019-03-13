РФС к апрелю должен выполнить требования для использования VAR в Олимп - Кубке России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) должен к апрелю выполнить требования Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) для проведения полуфинальных матчей Олимп - Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом в среду сообщил журналистам руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин в ходе тренировочных занятий применения системы VAR.

В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием VAR. Данная система используется для просмотра спорных моментов игры, которые могут кардинально повлиять на исход встречи. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с видеоассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод.

"Для того, чтобы прошли первые матчи с полноценным использованием VAR, требуется выполнение двух аспектов: тех, что зависят от нас - подготовка видеоассистентов, операторов, технологические нюансы, инфраструктурные характеристики стадионов, и того, что не зависит от нас - решение IFAB и Международной федерации футбола на проведение официальных матчей, зависящее от соответствия строгим параметрам этих организаций, - заявил Калошин. - У нас в плане стоит задача провести девять соревновательных матчей, в числе которых четыре полуфинальные встречи Олимп - Кубка России, финал кубка и четыре стыковых матча, но окончательное разрешение на проведение этих игр будет зависеть от IFAB и ФИФА. IFAB будет оценивать конкретную заявку на каждый матч и дальше отталкиваться от ранее перечисленных параметров нашей подготовки к этим матчам".

По итогам жеребьевки Олимп - Кубка России, которая прошла 13 марта, первые полуфинальные встречи пройдут 3-4 апреля. Московский "Локомотив" примет "Ростов", а екатеринбургский "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом". Точные даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее.

"Мы не можем подать заявку в IFAB, так как не имеем данных по жеребьевке Олимп - Кубка России, а точнее по стадионам, где будут проведены матчи, по датам и времени проведения игр. К тому же каждый полевой судья, каждый видеоарбитр и его ассистент должны провести не менее четырех тренировочных занятий, определенное количество коротких матчей, дней работы на тренажере, полноценных матчей, не имеющих турнирного значения. Надеемся, что у нас получится к апрелю выполнить минимальные требования IFAB", - добавил Калошин.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России.