"Финал шести" волейбольной Лиги наций пройдет в Чикаго

ТАСС, 13 марта. Чикаго примет заключительную часть сезона волейбольной Лиги наций - "Финал шести". Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Участники "Финала шести" определятся в ходе предварительного раунда Лиги наций, который пройдет с участием 16 команд в круговом формате. По итогам предварительных матчей, которые пройдут в 16 странах, пять лучших команд выйдут в финальный турнир, где также сыграет на правах хозяйки сборная США. Если американцы пробьются в первую пятерку, то в финале выступит команда, ставшая в таблице шестой.

В финальном раунде команды разбиваются на две группы по три команды, где играют между собой в формате одного круга. Четыре сильнейшие сборные проходят в полуфинал, за которым следуют матч за третье место и финал.

Лига наций - новый турнир, он заменил существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. "Финал шести" прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.

Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. Игры "Финала шести" состоятся с 10 по 14 июля.