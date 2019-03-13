Калошин: задача VAR состоит в единой трактовке правил в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Задачей системы видеопомощи арбитрам (VAR) является выработка единой трактовки футбольных правил для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил в среду журналистам руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин в ходе тренировочных занятий применения системы видеопомощи.

"Клубы заинтересованы в том, чтобы была одна общая трактовка правил, так как матчи бывают разные: иногда судьи дают больше возможности побороться, а иногда не идет игра, но много стычек в центре поля. Главная цель клубов - получить хотя бы на сезон единую для всех трактовку ключевых моментов и спорных эпизодов, но не хочется пока заглядывать в следующий сезон, а сосредоточиться на ближайших играх. Задача на этот сезон - выстроить грамотную стратегию, получить дальнейшее финансирование и контракты. На данный момент у нас было всего четыре месяца на подготовку, действующие контракты и финансирование были определены в декабре", - заявил Калошин.

В ходе тестирования системы VAR в среду бригада видеоассистентов находилась в специальном автобусе, располагающемся на территории стадиона. На чемпионате мира - 2018, который прошел в России, в вещательном центре был организован единый центр VAR, в котором принимались решения по спорным эпизодам матчей чемпионата.

"Если дело все-таки дойдет до применения VAR в ходе целого сезона, то хотелось, чтобы это осуществлялось централизованным методом, то есть из одного общего центра, который будет располагаться в Москве, но пока все матчи этого сезона планируется осуществлять децентрализованным способом. Качество арен также является важным нюансом, но далеко не самым главным: основной проблемой являются краткие сроки выполнения программы, но прогресс подготовки арбитров и технических аспектов налицо", - добавил Калошин.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России.