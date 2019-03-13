Российские спортсмены примут участие в Международном фестивале боевых искусств в Париже

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены выступят на Международном фестивале боевых искусств, который пройдет 23 марта в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза боевых искусств (РСБИ).

"В этом году нашу страну будут представлять такие национальные виды единоборств, как самбо, айкидо, бурятская борьба бухэ-барилдаан, стрельба из лука, татарская национальная борьба корэш, джиу-джитсу и сават", - говорится в сообщении.

На фестиваль также отправится российская спортивная делегация под руководством заместителя министра спорта РФ Сергея Косилова.

Фестивали во дворце спорта "Берси" проходят с 1985 года. "Берси" расположен в восточной части Парижа и вмещает 15 тысяч зрителей. Грядущий фестиваль станет 34-м по счету. На фестивале будут представлены 30 видов единоборств, также пройдут соревнования в честь мастера китайских боевых искусств Брюса Ли.