Смагин: мужская сборная России по шахматам должна сохранить вкус победы

Мужская сборная России по шахматам обеспечила себе победу на командном чемпионате мира за тур до окончания соревнования, победив в среду в матче восьмого тура команду Швеции со счетом 3,5:0,5. В активе сборной России 14 очков, у ближайших преследователей, команд Англии и Индии, по 11 очков. Соревнования проходят в Астане.

"В этом турнире для нас сложилось все очень хорошо, и главный результат - это то, что команда наконец-то почувствовала вкус победы, который давно не получался у нас на Всемирных шахматных олимпиадах, и с этим нужно ребят поздравить, - сказал Смагин. - Но в то же время нужно понимать, что впереди олимпиада, и это чувство того, что ты победитель, нужно сохранить, чтобы постараться выступить на домашней олимпиаде через год так же успешно".

"Бесспорно, блестяще выступил дебютант [Владислав] Артемьев, показав зрелую игру и, самое главное, нужную результативность. Он выиграл именно тогда, когда команде это было нужно, и принес решающие очки в важнейших матчах, что и предопределило победу нашей сборной. Молодец, на пять с плюсом отработал. Уверен, что он крепко занял место в основном составе и в Ханты-Мансийске тоже будет выступать, для меня это очевидно", - добавил Смагин.

Сборная России выступала на командном чемпионате мира в следующем составе: Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин, Ян Непомнящий. В последний раз российская команда выигрывала турнир в 2013 году.

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году.