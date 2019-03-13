Гендиректор ХК "Сочи" заявил, что бюджет клуба на селекцию останется прежним

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" на приобретение игроков в следующем сезоне останется на прежнем уровне. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

"Сочи" в нынешнем сезоне в первом раунде плей-офф КХЛ уступил "Локомотиву" со счетом 2-4.

"Бюджет на игроков останется на прежнем уровне", - сказал он.

В середине февраля "Сочи" полностью рассчитался с долгами перед хоккеистами. По словам Воропаева, возможно, в следующем сезоне клуб не будет иметь задолженностей по зарплате.

"Задержки в первую очередь были связаны с очень существенными долгами прошлых периодов. Весной 2016 года долг составлял половину бюджета клуба на сезон. Мы долг реструктуризировали, где-то затянули пояса и полностью все погасили в течение двух лет", - отметил гендиректор.

"Последние старые долги были закрыты в первой половине 2018 года. Это было моей основной задачей при приходе в клуб в 2016 году - сохранить конкурентоспособную команду КХЛ и погасить все прошлые долги, при условии, что отдельных источников для их погашения не будет. Так что в этом смысле сейчас будет легче", - добавил он.