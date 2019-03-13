Поршнев считает, что Универсиада в Красноярске была организована не хуже ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 13 марта. /ТАСС/. Универсиада в Красноярске по уровню организации и атмосферы соревнований не уступает чемпионату мира по биатлону в Эстерсунде. Об этом журналистам заявил российский биатлонист Никита Поршнев после индивидуальной гонки на чемпионате мира.

Биатлонные соревнования на Универсиаде проходили с 4 по 10 марта. Поршнев в Красноярске стал победителем индивидуальной гонки и призером в спринте и пасьюте. Из Красноярска 23-летний биатлонист прилетел в Эстерсунд на дебютный для себя чемпионат мира.

"С точки зрения конкуренции сравнивать соревнования нельзя, но по атмосфере сопоставимо. В Красноярске болельщиков было не меньше, чем здесь, потому что биатлон у нас в стране популярен, все знали меня по имени. К нам там относились как к звездам, и в такой атмосфере было приятно находиться. Соревнования там были хорошо проведены и ничем не отличались от этих", - сказал Поршнев.

"Если честно, особо не думал о том, что это моя первая гонка на чемпионатах мира. Мне и на Универсиаде в Красноярске было не так легко, потому что это были домашние соревнования и от меня много ждали. Там тоже было волнительно, так что сейчас с эмоциями уже справляюсь нормально", - добавил он.

Спортсмен отметил, что хотел бы в дебютной гонке на чемпионате мира показать более высокий результат. "Хочется всегда большего. На каждом рубеже допустил только по одному промаху: с одной стороны, это вроде бы и нормально, но на самом деле много. При такой конкуренции надо стрелять лучше, думал, что из положения лежа буду стрелять лучше, но все время мазал", - отметил Поршнев.

"На Универсиаде особых конкурентов не было, потому что основные соперники готовились к чемпионату мира и Кубку IBU. Но я благодарен тем, кто туда приехал. Там бы четвертое место никого не устроило. Тут я был бы счастлив такому результату", - добавил он.