Футболист "Зенита" Маркизио должен вернуться в состав после паузы на игры сборных

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 13 марта. /ТАСС/. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" итальянец Клаудио Маркизио должен вернуться в состав команды после травмы после ближайшей паузы, связанной с играми сборных. Об этом в среду на пресс-конференции перед ответном матчем 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом" рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Итальянец пропустил из-за повреждения последние несколько игр, включая ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" (3:1), а также первую встречу 1/8 финала с "Вильярреалом" (1:3). Игры сборных пройдут начиная со следующей недели.

"У него в конце недели обследование, после паузы на сборные мы его ждем. Это рецидив его прошлой травмы, воспаление. Более подробно не стал бы говорить", - сказал Семак.

Игра между "Вильярреалом" и "Зенитом" пройдет в четверг, начало встречи в 23:00 мск. В первой встрече "Вильярреал" в Санкт-Петербурге выиграл со счетом 3:1.