Семак отметил важность быстрого гола в ответном матче с "Вильярреалом" в Лиге Европы

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 13 марта. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" в ответном матче Лиги Европы с "Вильярреалом" постараются открыть счет как можно раньше. Об этом в среду на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вильярреалом" и "Зенитом" пройдет в четверг, начало - 23:00 мск. В первой встрече в Санкт-Петербурге "Вильярреал" выиграл со счетом 3:1.

"Быстрый гол важен. Мы будем играть активно и постараемся забить как можно раньше", - сказал Семак.

В воскресенье "Зенит" в Москве сыграет со "Спартаком" в рамках чемпионата России. "Шансы у нас есть и на Лигу Европы. Мы, естественно, держим в уме "Спартак", но у тех игроков, которые выйдут, есть шанс показать себя", - отметил тренер.

Семак бывал на подводной лодке

Главный тренер "Зенита" признался, что хотел бы иметь больше времени на подготовку команды к матчу. "Выезды бывают подчас далекими, это накладывает отпечаток. Да, футболистам лучше играть, чем тренироваться, но у тренеров другая философия. Конечно, лучше готовиться, когда принимаешь участие только в одном турнире", - подчеркнул он.

В нынешнем сезоне в плей-офф Лиги чемпионов используется система видеопомощи арбитрам (VAR). "Это хорошее новшество, скоро VAR появится и в Лиге Европы, и в России", - сказал Семак.

Вильярреал имеет прозвище Желтая Субмарина, в связи с этим Семака спросили, бывал ли он когда-либо на подводной лодке. "В Архангельске я был на подводной лодке. Очень интересно, но не для людей, которые боятся замкнутого пространства", - вспомнил тренер.