УНИКС вышел в полуфинал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 13 марта. /ТАСС/. Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским "Локомотивом-Кубанью" со счетом 69:65 в третьем матче четвертьфинала баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Локомотива" Дмитрий Кулагин, набравший 15 очков.

В серии до трех побед счет стал 2-1 в пользу УНИКСа. Ранее 5 марта УНИКС дома обыграл "Локомотив" со счетом 86:66, 8 марта "Локомотив" на домашней площадке выиграл у УНИКСА со счетом 68:59. Казанцы вышли в полуфинал турнира.

Соперником УНИКСа на следующей стадии станет испанская "Валенсия". Первый матч в серии до трех побед пройдет 19 марта в Испании.

УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.