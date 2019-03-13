ХК ЦСКА повел в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с "Динамо"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома обыграл московское "Динамо" со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей отличились Кирилл Капризов (4-я минута), Михаил Григоренко (19), Линден Вей (30) и Никита Нестеров (42). У проигравших шайбу на свой счет записал Михал Чайковски (22).

Капризов набирает очки в шести матчах подряд, на его счету 8 (2 шайбы + 6 результативных передач) баллов. Григоренко набрал очки в седьмом матче подряд, в его активе семь шайб и четыре передачи. Голкипер Илья Сорокин провел 200-й матч за ЦСКА в КХЛ (150 - регулярный чемпионат, 50 - плей-офф), в 133 из них клуб одерживал победы. Форвард "Динамо" Игорь Макаров провел свой 500-й матч в КХЛ (427 - регулярный чемпионат, 73 - плей-офф), в которых набрал 160 очков (142 - регулярный чемпионат, 18 - плей-офф).

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл "Динамо" (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды - в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/9 и 2012/13, и оба раза в следующий этап пробивалось "Динамо".

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 15 марта на площадке ЦСКА.