РФС продемонстрировал работу системы видеопомощи арбитрам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в среду продемонстрировал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR). Была показана отработка арбитрами примеров типичных дискуссионных эпизодов футбольного матча.
VAR используется для просмотра спорных моментов игры, которые могут кардинально повлиять на исход встречи. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с видеоассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод. Именно этому была посвящена тренировка футбольных арбитров на стадионе "Янтарь" в Москве, где две команды имитировали наиболее частые игровые ситуации, требующие вмешательства видеосудьи. До этого арбитры проводили подобные тренировки на сборах в Турции с 4 по 14 февраля.
Помимо этого, в подготовку рефери входят занятия на тренажере, включающие просмотр определенного количества часов клипов со спорными игровыми эпизодами.
Вся эта скрупулезная работа ведется для подготовки арбитров к первым официальным матчам в России с использованием VAR. В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием системы видеопомощи арбитрам, это будут четыре полуфинальные встречи и финал Олимп - Кубка России, а также четыре стыковых матча за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Первые матчи Кубка страны пройдут 3-4 апреля - московский "Локомотив" примет "Ростов", а екатеринбургский "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом".
По заявлению руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, окончательное разрешение на проведение этих игр должен дать Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который будет оценивать каждую конкретную заявку и дальше отталкиваться от параметров готовности к этим играм: подготовки видеоассистентов, подготовки операторов видеоповторов, различных технологические моментов и инфраструктурных характеристик стадионов. "Мы не можем подать заявку в IFAB, так как не имеем данных по жеребьевке турнира, а точнее по стадионам, где будут проведены матчи, по датам и времени проведения игр. К апрелю планируется подготовить достаточное количество арбитров на матчи Кубка России", - сказал он.
Техническая подноготная VAR
На территории стадиона "Янтарь" находятся два автобуса, наполненных аппаратурой, аналогичной той, что использовалась на чемпионате мира - 2018, внутри автобуса сидят видеосудья и его помощник, а также оператор видеоповторов и его ассистент. На одном из мониторов показ матча идет с задержкой в три секунды, что позволяет видеосудье в кратчайшие сроки пересмотреть эпизод, вызвавший подозрения, и поставить отметку для оператора. Система задействует все камеры, которые используются в ходе телевизионной трансляции, так как все, что видит зритель, должно быть видно и бригаде арбитров во избежание разночтений.
Главные арбитры часто обращаются к помощи монитора, стоящего на кромке поля, когда появляются сомнения в решении видеосудьи. В таких случаях окончательное слово по игровому эпизоду остается за главным арбитром, несмотря на то, что совещание с бригадой VAR в подобных моментах может занимать продолжительное время.
По словам директора проекта по внедрению VAR в России Алексея Поройкова, скорость отработки эпизодов возможно наработать лишь количеством тренировок. "Учитывая опыт других европейских федераций, минимальное количество времени, затраченное на внедрение VAR, - около полугода, но обычно это занимает более года, а в Голландии, например, систему отрабатывали в течение нескольких лет перед непосредственным введением в чемпионате страны", - заявил Поройков.
Также он отметил удобство централизованной системы VAR. "Во всех посещенных федерациях VAR-центры находятся за пределами города, что позволяет из единого центра одновременно обслуживать более пяти матчей, - сказал Поройков. - Единый центр позволяет экономить на количестве станций, установленных непосредственно на месте проведения матча, а также это экономия человеческих ресурсов, так как 18 арбитров РПЛ будут не в состоянии помимо основной работы периодически работать в бригаде VAR".
Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.