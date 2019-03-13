РФС продемонстрировал работу системы видеопомощи арбитрам

VAR используется для просмотра спорных моментов игры, которые могут кардинально повлиять на исход встречи. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с видеоассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод. Именно этому была посвящена тренировка футбольных арбитров на стадионе "Янтарь" в Москве, где две команды имитировали наиболее частые игровые ситуации, требующие вмешательства видеосудьи. До этого арбитры проводили подобные тренировки на сборах в Турции с 4 по 14 февраля.

Помимо этого, в подготовку рефери входят занятия на тренажере, включающие просмотр определенного количества часов клипов со спорными игровыми эпизодами.

Вся эта скрупулезная работа ведется для подготовки арбитров к первым официальным матчам в России с использованием VAR. В июле 2018 года на заседании исполкома РФС было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 девяти официальных матчей с использованием системы видеопомощи арбитрам, это будут четыре полуфинальные встречи и финал Олимп - Кубка России, а также четыре стыковых матча за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Первые матчи Кубка страны пройдут 3-4 апреля - московский "Локомотив" примет "Ростов", а екатеринбургский "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом".

По заявлению руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, окончательное разрешение на проведение этих игр должен дать Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который будет оценивать каждую конкретную заявку и дальше отталкиваться от параметров готовности к этим играм: подготовки видеоассистентов, подготовки операторов видеоповторов, различных технологические моментов и инфраструктурных характеристик стадионов. "Мы не можем подать заявку в IFAB, так как не имеем данных по жеребьевке турнира, а точнее по стадионам, где будут проведены матчи, по датам и времени проведения игр. К апрелю планируется подготовить достаточное количество арбитров на матчи Кубка России", - сказал он.

Техническая подноготная VAR

На территории стадиона "Янтарь" находятся два автобуса, наполненных аппаратурой, аналогичной той, что использовалась на чемпионате мира - 2018, внутри автобуса сидят видеосудья и его помощник, а также оператор видеоповторов и его ассистент. На одном из мониторов показ матча идет с задержкой в три секунды, что позволяет видеосудье в кратчайшие сроки пересмотреть эпизод, вызвавший подозрения, и поставить отметку для оператора. Система задействует все камеры, которые используются в ходе телевизионной трансляции, так как все, что видит зритель, должно быть видно и бригаде арбитров во избежание разночтений.

Главные арбитры часто обращаются к помощи монитора, стоящего на кромке поля, когда появляются сомнения в решении видеосудьи. В таких случаях окончательное слово по игровому эпизоду остается за главным арбитром, несмотря на то, что совещание с бригадой VAR в подобных моментах может занимать продолжительное время.

По словам директора проекта по внедрению VAR в России Алексея Поройкова, скорость отработки эпизодов возможно наработать лишь количеством тренировок. "Учитывая опыт других европейских федераций, минимальное количество времени, затраченное на внедрение VAR, - около полугода, но обычно это занимает более года, а в Голландии, например, систему отрабатывали в течение нескольких лет перед непосредственным введением в чемпионате страны", - заявил Поройков.

Также он отметил удобство централизованной системы VAR. "Во всех посещенных федерациях VAR-центры находятся за пределами города, что позволяет из единого центра одновременно обслуживать более пяти матчей, - сказал Поройков. - Единый центр позволяет экономить на количестве станций, установленных непосредственно на месте проведения матча, а также это экономия человеческих ресурсов, так как 18 арбитров РПЛ будут не в состоянии помимо основной работы периодически работать в бригаде VAR".

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.