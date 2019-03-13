Кальеха: футболисты "Вильярреала" должны играть на победу в матче ЛЕ с "Зенитом"

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 13 марта. /ТАСС/. Футболисты испанского "Вильярреала" должны играть на победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против петербургского "Зенита". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Матч "Вильярреал" - "Зенит" пройдет в Испании в четверг. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 3:1.

"Мы не можем расслабиться и думать, что проход в следующий раунд у нас в кармане, - сказал Кальеха. - Надо сыграть дома на победу и устроить еще один отличный матч. Чтобы добиться этого, мы должны сосредоточиться и искать возможность забить гол".

"В еврокубках все соперники создают трудности, - отметил защитник "Вильярреала" Марио Гаспар. - То, что происходит сейчас в матчах плей-офф Лиги чемпионов, должно служить предупреждением (в четырех противостояниях 1/8 финала Лиги чемпионов команды сумели пройти в следующий раунд, проиграв в первом матче - прим. ТАСС). У нас есть хорошее преимущество, но мы должны выйти на игру и не позволить сопернику пройти в следующую стадию".