Совет ФИФА в Майами рассмотрит возможность проведения ЧМ-2022 в двух странах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) рассмотрит на заседании в Майами возможность проведения чемпионата мира 2022 года в двух странах. Причиной этому является желание ФИФА расширить количество участников мирового первенства до 48.

Чемпионат мира 2022 года должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства уже с мирового первенства 2022 года и организации части матчей за пределами Катара.

Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром являются соседние Кувейт и Оман - в силу своего нейтралитета в дипломатическом конфликте в Персидском заливе.

В отчете ФИФА, выдержки из которого приводит Ассошиэйтед Пресс, говорится, что одной из причин поиска второй страны является логистика и необходимость от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей. "Включение дополнительных стран - хозяек чемпионата мира должно отвечать определенным требованиям, в первую очередь должно быть одобрено властями Катара", - говорится в отчете.

В феврале генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что советом ФИФА была поставлена задача провести оценку того, как в сложной геополитической ситуации Катар сможет организовать чемпионат мира в формате 48 команд, и результаты этой работы будут оглашены по время заседания совета ФИФА в Майами 15 марта.

Помимо этого, на заседании будет обсуждаться положение о квалификации чемпионата мира 2022 года, использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на женском ЧМ-2019 во Франции, утверждение дат проведения и регламента чемпионата мира по пляжному футболу - 2019 в Парагвае, завершение приема заявок на проведение женского чемпионата мира - 2023, создание мировой Лиги наций.

Расширение клубного чемпионата мира

Также важной темой, вынесенной на рассмотрение, станет изменение формата проведения клубного чемпионата мира по футболу, подразумевающего расширение количества команд до 24. Турнир в обновленном формате может быть проведен в июне- июле 2021 года. По сообщениям информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, пять из шести мировых конфедераций поддержали данную инициативу.

Планируется, что команды будут поделены на восемь групп по три участника, в плей-офф будут выходить победители групп. Половина команд, участвующих в турнире, будет представлять Европу.

Еще в апреле обсуждался вариант, при котором клубный чемпионат мира с 2021 года будет проходить в июне-июле раз в четыре сезона. Однако последние обсуждения реформы указывают на то, что ФИФА склоняется к ежегодному проведению турнира в период с июля по август.