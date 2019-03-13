СМИ: бывшему волейболисту "Зенита" Юдину грозит тюремный срок в Польше

ТАСС, 14 марта. Бывший волейболист казанского "Зенита" и кемеровского "Кузбасса" Игорь Юдин проходит обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на польский портал Sportowe Fakty.

Инцидент случился 2 июня 2018 года в польском городе Торунь. Сообщается, что волейболист нарушил ограничение скорости и не смог вовремя остановить машину, в результате чего сбил велосипедиста, который позже скончался. По сообщению источника, велосипедист также нарушал правила дорожного движения.

Юдин является австралийским волейболистом российского происхождения, в составе сборной Австралии он выигрывал чемпионат Азии (2007). Юдин выступал в России за "Зенит", "Кузбасс" и краснодарское "Динамо". В составе "Зенита" является победителем клубного чемпионата мира (2017). На протяжении семи сезонов Юдин выступал в разных клубах чемпионата Польши.

В настоящий момент 31-летний игрок представляет итальянский клуб "Пьяченца".