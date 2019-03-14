"Эдмонтон" проиграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Макдэвид вторым в сезоне набрал 100 очков

ТАСС, 14 марта. "Эдмонтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кенни Агостино (8-я минута), Трэвис Зейджак (20), Деймон Сиверсон (27), Джон Кенневилль (33), Кевин Руни (37) и Блейк Коулман (53). У проигравших отличились Сэм Ганье (10), Алекс Чиассон (15) и Мэтт Беннинг (40).

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и вторым в сезоне достиг отметки в 100 очков. На его счету 34 шайбы и 66 передач в 66 встречах. Лидирует в списке бомбардиров лиги российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, у которого 111 (33+78) очков.

Канадский форвард набирает 100 очков и более третий сезон подряд, он стал 19-м игроком в истории НХЛ с подобными показателями. Среди действующих игроков подобная серия есть только у российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина (2008-2010).

"Нью-Джерси" прервал семиматчевую серию из поражений. Клуб занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 71 матче. "Эдмонтон" расположился на 12-й строчке на Западе с 69 очками в 70 встречах.