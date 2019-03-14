Квят: гоночный директор "Формулы-1" Уайтинг оставил большой след в жизни каждого пилота

ТАСС, 14 марта. Гоночный директор Чарли Уайтинг оказал большое влияние на "Формулу-1". Такое мнение высказал российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят, слова которого приводит портал Motorsport.com.

Уайтинг умер в четверг на 67-м году жизни в Мельбурне. Причиной его смерти стала легочная эмболия.

"Я очень расстроился, узнав эту новость, она стала совершенно неожиданной. У меня есть собственные воспоминания, связанные с ним. Нам будет очень не хватать Чарли, он оставил очень большой след в нашей жизни - жизни каждого пилота и спорта в целом", - сказал Квят.

Уайтинг начал свою работу в "Формуле-1" в 1977 году в команде "Хескет". В 1988 году британец перешел на работу в Международную автомобильную федерацию, в 1997 году он занял должность гоночного директора.

В пятницу в Мельбурне стартует очередной, 70-й по счету сезон "Формулы-1".