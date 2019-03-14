Власти Свердловской области изучат опыт проведения Универсиад в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области используют опыт подготовки и проведения Универсиад в Казани и Красноярске в случае победы заявки Екатеринбурга на организацию Студенческих игр 2023 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг департаментом информационной политики региона.

В начале марта на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года. Летние Студенческие игры в Казани прошли в 2013 году, зимняя Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта 2019 года.

"Губернатор [Евгений Куйвашев] подчеркнул, что сегодня необходимо изучить опыт проведения Универсиад в Казани и Красноярске и сделать все необходимое для того, чтобы в 2023 году, в год трехсотлетия Екатеринбурга, на самом высоком уровне принять у себя летнюю Универсиаду в том случае, если такое право будет доверено уральской столице", - говорится в сообщении.

Во время Универсиады Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.