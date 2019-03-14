Более 320 тыс. зрителей посетили мероприятия Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Культурные и спортивные мероприятия Универсиады в Красноярске посетили более 320 тыс. человек. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Универсиада прошла в Красноярске с 2 по 12 марта.

"Соревнования и мероприятия культурной программы Всемирной зимней Универсиады 2019 года посетили более 320 тыс. зрителей и болельщиков", - сообщили в пресс-службе.

По данным дирекции Универсиады, зрителям и болельщикам понравились культурные и спортивные площадки Красноярска. Так, Катерина Сиагрис из Лондона, мать хоккеиста Андреаса Сиагриса, считает ледовую арену, где играл ее сын, превосходной.

"А вот большинство спортивных объектов в Великобритании не такого высокого уровня. Мы побывали на открытии Универсиады-2019, это было великолепно. Кроме того, успели погулять в парке Универсиады на острове Татышев, и это тоже было очень здорово: много интересных площадок, ледовые фигуры. Захотелось приехать сюда летом, когда ярко светит солнце, все цветет", - сказала женщина.

Универсиада в Красноярске стала рекордной по количеству стран-участниц - в течение 11 дней спортсмены из 58 государств боролись за награды в 11 видах спорта. Сборная России завоевала 112 наград - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые.