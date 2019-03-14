МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ответные матчи четвертьфинала Олимп - Кубка России по футболу прошли без нарушений. Об этом журналистам заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В ответных матчах "Ростов" встречался с "Краснодаром" (1:0), московский "Локомотив" - с казанским "Рубином" (1:0), тульский "Арсенал" - с "Оренбургом" (1:1), екатеринбургский "Урал" - с московским "Спартаком" (1:0).

"Все кубковые матчи прошли без дисциплинарных нарушений", - заявил Григорьянц.

По итогам жеребьевки Олимп - Кубка России, которая прошла 13 марта, первые полуфинальные встречи пройдут 3-4 апреля. Московский "Локомотив" примет "Ростов", а екатеринбургский "Урал" дома сыграет с тульским "Арсеналом". Точные даты и время проведения обоих матчей станут известны позднее.