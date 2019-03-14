Антон Миранчук: "Локомотиву" очень важно обыграть "Краснодар" в Российской премьер-лиге

БАКОВКА /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" очень важно заработать три очка в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом в четверг сообщил журналистам после открытой тренировки полузащитник железнодорожников Антон Миранчук.

Встреча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодаром" состоится 17 марта на "РЖД-Арене" в Москве. Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу краснодарского клуба.

"Мы будем отталкиваться от своей игры, надеюсь получится интересный матч, но эти три очка нам нужны позарез. Последние три игры провели неплохо, картинка определенно есть", - сказал Миранчук.

"Локомотив" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 19 матчах. "Краснодар" после 19 туров имеет в активе 35 баллов и идет вторым, уступая пять очков петербургскому "Зениту".