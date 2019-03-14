"Зенит" намерен войти в реестр кредиторов признанного банкротом "Тосно"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" подал в Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области два заявления о включении его в реестр кредиторов клуба "Тосно" из Ленинградской области, признанного в декабре 2018 года банкротом. Об этом говорится в материалах суда.

Согласно информации суда, заявления зарегистрированы 13 марта.

Еще одно заявление от "Зенита" о вступлении в реестр требований кредиторов также поступило в суд 11 марта. По данным суда, данное заявление подано от юридического лица "Зенита", зарегистрированного на улице Аккуратова, 7Б в Санкт-Петербурге, где находится тренировочная база клуба. Сумма требований петербургской команды к "Тосно" не уточняется.

Кроме того, согласно материалам суда, 12 марта заявление о вступлении в реестр требований кредиторов "Тосно" в суд подал также футболист Рустам Мухаметшин, который выступал за клуб с 2015 по 2018 год. Сейчас Мухаметшин выступает за "Мордовию".

Иски к "Тосно"

Как сообщалось ранее, с "Тосно" связано несколько исков, которые рассматривались в арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области. В частности, первый иск о банкротстве клуба, который команда подала самостоятельно, был отклонен судом.

С командой также судятся кредиторы, в частности, стадион "Петровский", где клуб проводил домашние матчи в 2017-2018 годах, взыскал с команды 12,9 млн рублей.

Кроме того, на клуб также подали в суд охранная организация "Стаф-Альянс", которая требовала с команды около 3 млн рублей. Из-за нарушений требований к документации суд оставил дело без движения. Также на клуб подала иск компания "Центр долевого строительства", по которому суд постановил взыскать с ФК "Тосно" порядка 31 млн рублей. Еще один иск на 54 млн рублей был подан фирмой "Ае групп", суд оставил его без рассмотрения.

С клуба также удалось взыскать 16,4 млн рублей в пользу компании "Транстур Тревел Норд", 820 тыс. рублей - в пользу фирмы "Вижен Сервис", порядка 400 тыс. рублей - в пользу компании "Персональное дело". Спорткомплекс "NOVA Арена", где проводились тренировки, также смог отсудить у клуба более 700 тыс. рублей.

С клубом также судятся учреждения здравоохранения Управления делами президента РФ, в частности, "Консультативно-диагностический центр с поликлиникой" требует с команды около 1,5 млн рублей за медицинские услуги, решение по данному иску пока не вынесено. Второй иск к команде еще в прошлом году подавал "Оздоровительный комплекс "Бор" управделами президента РФ, по нему с команды за медицинские услуги взыскали около 700 тыс. рублей.

Также с клуба через суд взыскала 360 тыс. рублей компания "Легал Патент". Удалось добиться взыскания денег с команды и компании "Интерсервис" - она взыскала с клуба в суде порядка 4 млн рублей. Общий долг клуба составляет более 500 млн рублей.