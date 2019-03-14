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Чемпионат мира по биатлону-2019

Биатлонист Фуркад заявил, что не получает удовольствия от соревнований в текущем сезоне

На чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде, Фуркад занял пятое место в спринте, шестое - в пасьюте, 39-е - в индивидуальной гонке

ТАСС, 14 марта. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад устал от плохих результатов в текущем сезоне. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию L'Equipe.

На чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде, Фуркад занял пятое место в спринте, шестое - в пасьюте, 39-е - в индивидуальной гонке.

"Я не собираюсь плакать, но в спортивном плане это сложное для меня время, сложный год, я хочу перевернуть страницу. Я не получаю никакого удовольствия от соревнований, мне надоело открывать дверь и получать ею обратно по зубам. Нужно смириться с этим сезоном, но это непросто", - сказал 30-летний биатлонист.

"Буду ли я принимать участие в масс-старте? Сейчас я сосредоточен на эстафете. Я выступаю за свою команду, поэтому понимаю всю ответственность и знаю, что могу принести ей пользу", - добавил француз.

Фуркад является семикратным обладателем Кубка мира, пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.

Чемпионат мира продлится до 17 марта. Мужчины выступят в эстафете и масс-старте.

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Чемпионат мира по биатлону-2019
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