"Матч ТВ" в прямом эфире покажет игру Казахстан - Россия в отборочном турнире Евро-2020

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу между сборными Казахстана и России будет показан на телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Комментаторами встречи, которая пройдет 24 марта в Астане (начало - 17:00 мск), станут Константин Генич и Андрей Аршавин. В день игры на стадионе "Астана-Арена" будет работать студия телеканала.

Стартовый матч сборной России в отборочном турнире против команды Бельгии, который состоится 21 марта в Брюсселе (начало - 22:45 мск), в прямом эфире покажет телеканал "Матч Премьер". Комментировать встречу будут Денис Казанский и Роман Трушечкин.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы прошла в декабре 2018 года. Сборная России выступит в группе I, в которой также сыграют команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Матчи пройдут с 21 марта по 19 ноября, в финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, занявшие первые два места.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.