Юношеская сборная России по бенди обыграла норвежцев в матче ЧМ в Архангельске

ТАСС, 14 марта. Юношеская сборная России (до 17 лет) победила норвежцев со счетом 5:0 в матче первенства мира по хоккею с мячом, который проходит в Архангельске.

Голы забили Владислав Кутузов (19-я и 48-я минуты), Данил Никушин (26), Марат Шарипов (38) и Денис Морковский (54).

В других матчах дня сборная Швеции разгромила команду США (18:0), а норвежцы сыграли вничью с представителями Финляндии (0:0)

На первенстве мира среди юношей в Архангельске принимают участие пять сборных, групповая стадия проходит в формате группового турнира.

Позднее в четверг сборная России сыграет с командой Швеции, начало - 19:15 мск. Первенство мира среди юношей в Архангельске завершится 17 марта.