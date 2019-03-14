Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Платонов завершил карьеру

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский хоккеист магнитогорского "Металлурга" Денис Платонов завершил профессиональную карьеру. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин, его слова приводит пресс-служба "Металлурга".

Платонову 37 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 8 очков (2 шайбы + 6 голевых передач), а также в шести матчах плей-офф, в которых забросил одну шайбу.

"Денис - это наша легенда. Это человек не местный, но который пришел в команду и стал самым местным, других слов у меня нет. Да, правда, Денис решил закончить карьеру, но у нас есть варианты по продолжению работы с Денисом в качестве тренера, где и в каком качестве, вы узнаете позже", - сказал Величкин.

Платонов начал профессиональную карьеру в 1998 году в составе саратовского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Кристалл", проведя за него четыре сезона, в которых набрал 66 (42+24) очков. В 2001 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем раунде под общим 75-м номером клубом "Нэшвилл", но не провел ни одного матча в НХЛ. В 2002 году Платонов перешел в казанский "Ак Барс".

С 2005 года с перерывом в один сезон Платонов выступал за "Металлург", с которым выиграл Кубок Гагарина (дважды), Суперлигу, Кубок Шпенглера и Кубок европейских чемпионов. Помимо "Ак Барса" и "Металлурга", Платонов выступал за омский "Авангард", нижнекамский "Нефтехимик" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ он провел 679 матчей, в которых набрал 221 (109+112) очко.

В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 Платонов сыграл в одном звене с сыном Юрием, которому в мае исполнится 19 лет. Юрий Платонов выступает за молодежную команду "Стальные лисы", в составе "Металлурга" он провел 5 матчей в нынешнем сезоне.