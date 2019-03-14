"Салават Юлаев" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Автомобилистом"

ТАСС, 14 марта. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, на которой присутствовало 5545 человек, прошла в Екатеринбурге.

В прошедшем регулярном чемпионате "Автомобилист" дважды обыграл клуб из Уфы. "Салават Юлаев" впервые за семь матчей одержал победу в Екатеринбурге, до этого уфимская команда побеждала 21 января 2013 года (3:1).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3-1). В прошедшем регулярном чемпионате "Автомобилист" дважды обыграл "Салават Юлаев". "Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, в предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский "Трактор" (4-0).

"Салават Юлаев" в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, победив в решающей серии подмосковный "Атлант" (4-1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский "Металлург" (4-2).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 16 марта в Екатеринбурге.