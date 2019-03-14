Глава Испанской футбольной лиги раскритиковал возможные изменения формата Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Глава Испанской Ла Лиги, которая проводит национальный чемпионат Испании по футболу, Хавьер Тебас подверг критике предложенные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменения формата проведения Лиги чемпионов. Слова Тебаса приводит агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует проводить матчи Лиги чемпионов по выходным дням, чтобы повысить телевизионную аудиторию игр. В некоторых странах разница во времени затрудняет наблюдение за матчами в будние дни, из-за чего УЕФА теряет аудиторию, изменения предполагают, что клубы в национальных чемпионатах должны будут чаще играть в течение недели. Еще один аспект реформы может затронуть формат группового этапа - вместо восьми групп по четыре команды УЕФА планирует создать четыре группы из восьми клубов.

"УЕФА ведет переговоры за закрытыми дверями, чтобы другие не знали о реформах, которые ставят национальные лиги под угрозу, - сказал Тебас. - Эта модель вредна не только внутренним чемпионатам, но и самому турниру, но УЕФА не понимает этого бизнеса".

Отмечается, что руководство Бундеслиги (проводит чемпионат Германии) выступает против данной идеи.

Лига чемпионов проводится с 1955 года (прежнее название - Кубок европейских чемпионов). На данный момент все матчи турнира проводятся по вторникам и средам, за исключением финала, который проходит в субботу. В выходные дни проходят матчи национальных чемпионатов.