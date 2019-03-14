СМИ: Нурмагомедов может провести следующий поединок против Диаса

ТАСС, 14 марта. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в сентябре 2019 года против бывшего чемпиона организации в полусреднем весе Нэйта Диаса. Об этом в четверг сообщил американский журналист Dizz in Indy у себя в Twitter.

Конфликт Нурмагомедова и Диаса начался с 2015 года, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между командами бойцов случилась потасовка. Ранее Диас, после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, сообщил в своем Instagram, что готов стать следующим соперником россиянина.

Диас одержал 19 побед (17 - досрочно) и потерпел 11 поражений. В марте 2016 года на турнире UFC 196 боец заменил травмированного Рафаэля Дос Аньоса в поединке за чемпионский пояс в полусреднем весе против Макгрегора и одержал победу удушающим приемом во втором раунде. 9 июля 2016 года Диас проиграл в реванше Макгрегору и лишился титула чемпиона UFC. Следующий бой Диас должен был провести 10 октября на турнире UFC 230 с Дастином Порье, но бой был отменен из-за полученной соперником Нэйта травмы.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту, а затем защитил пояс в легком весе. Всего в активе 30-летнего российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 29 января Нурмагомедов был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на девять месяцев за потасовку после боя с Макгрегором, срок дисквалификации россиянина истечет 6 июля.