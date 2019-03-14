Биатлонистка Павлова поддержала Гараничева, который пробежал лишний штрафной круг на ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова поддержала партнера по сборной Евгения Гараничева, который пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на чемпионате мира. Комментарий по этой ситуации она дала журналистам после выступления в одиночной смешанной эстафете, в которой сама ошиблась, не заметив промаха во время стрельбы.

Павлова в паре с Матвеем Елисеевым стала шестой, отстав от победивших в гонке норвежцев на 52 секунды. Биатлонистка потеряла около 15 секунд, ошибочно решив, что закрыла все мишени на второй стрельбе из положения лежа.

"Я подумала, что добила цель, но подняла глаза и поняла, что нет, но такое бывает в суете, в таких контактных гонках, - сказала Павлова. - Это не первая ошибка спортсмена, так ошибаются многие. Евгений Гараничев? И не только он, я не считаю, что на него надо наговаривать, это банальная ошибка, бывало, что я стреляла не по своей мишени и даже не замечала такого".

"Я не считаю, что он сделал что-то криминальное. Наоборот, я сказала ему: "Женек, ты офигеть какой сильный, ведь еще один лишний штрафной круг пробежал. Мегабоец". Мы очень хорошо общаемся в команде и на него никто не наговаривал", - добавила она.

Лишний круг лишил Гараничева возможности побороться за третье место в гонке преследования.

Одиночная смешанная эстафета впервые прошла на чемпионате мира. В активе российских спортсменов на турнире в Эстерсунде по-прежнему одна медаль - серебро Александра Логинова, завоеванное в спринтерской гонке.