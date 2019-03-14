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Чемпионат мира по биатлону-2019

Елисеев считает, что биатлонный сингл-микст можно сделать интереснее

По его мнению, следует уменьшить количество дополнительных патронов с трех до одного

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Биатлонную одиночную смешанную эстафету можно сделать еще интереснее, если сократить число дополнительных патронов с трех до одного. Такое мнение журналистам высказал российский биатлонист Матвей Елисеев, который вместе с Евгений Павловой выступил в этой дисциплине на чемпионате мира в Эстерсунде.

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Одиночная смешанная эстафета впервые прошла на чемпионате мира. Победителями стали норвежцы Марте Олсбу Рёйселанн и Йоханнес Бё, россияне - шестые.

"Дисциплина хорошая, интересная, - сказал Елисеев.- Единственное, я бы ее немного улучшил, чтобы гонка стала более динамичной. Если биатлонист промахивается, то может остаться на рубеже настолько, что выключается из борьбы".

"Если бы у всех был один дополнительный патрон, то гонка получилась бы более динамичной", - отметил он.

Во время сингл-микста Елисеев допустил на одном из рубежей три промаха. "Это очень серьезная ошибка, непростительная, - отметил он. - В таком соперничестве немного заволновался, не справился".

Программа мирового первенства продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут в субботу. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.

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Чемпионат мира по биатлону-2019
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