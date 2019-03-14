Биатлонистка Павлова призналась, что отказалась от гонки на ЧМ из-за плохого самочувствия

Павлова на чемпионате мира в шведском Эстерсунде ранее выступила в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Индивидуальная гонка на 15 км прошла 12 марта.

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова отказалась от участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира из-за плохого функционального состояния. Об этом она рассказала журналистам в четверг после одиночной смешанной эстафеты, в которой вместе с Матвеем Елисеевым стала шестой.

"Я сама отказалась от индивидуальной гонки, - сказала Павлова. - Во время тренировок я три раза останавливалась и думала: "Господи, как тут девки побегут?" Тут очень тяжелая трасса. А с моим самочувствием я бы пешком дошла до финиша, к такой контактной борьбе я была не готова".

"Я совсем не готова, не готова бороться. У меня нет того терпения, как [в январе на этапе Кубка мира] в Оберхофе, чтобы я сказала: "Ну все, девчонки, держитесь, я вышла на эстафету". Там у меня самочувствие было очень хорошее", - добавила она.

На чемпионате мира Павлова может выступить в эстафете 16 марта, также она попала в число участниц масс-старта (17 марта). "Ух, масс-стартик мой, буду настраиваться, у меня дебютный год, и я везде максимально залезла. Думаю, куда столько? Или мне везет или я везу", - сказала она.

Одиночная смешанная эстафета впервые прошла на чемпионате мира. В активе российских спортсменов на турнире в Эстерсунде одна медаль - серебро Александра Логинова в спринтерской гонке. Чемпионат мира завершится 17 марта.