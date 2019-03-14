Юношеская сборная России по хоккею с мячом обыграла шведов в матче ЧМ в Архангельске

ТАСС, 14 марта. Юношеская сборная России (до 17 лет) одержала победу над командой Швеции со счетом 4:3 в матче второго тура группового этапа первенства мира по хоккею с мячом, которое проходит в Архангельске.

В составе россиян забитыми мячами отметились Марат Шарипов (12-я и 51-я минуты), Владислав Кутузов (14) и Александр Бойко (35), у шведов отличились Линус Сандквист (30) и Эмиль Нордстрём (47, 60).

В другом матче сборная Финляндии разгромила команду США - 12:1.

По итогам двух туров в турнирной таблице лидирует сборная России, набравшая четыре очка, далее идут команды Финляндии (3), Швеции (2), Норвегии (1) и США (0).

В первенстве мира среди юношей в Архангельске принимают участие пять сборных, групповая стадия проходит в формате кругового турнира.

В пятницу сборная России сыграет с командой США, начало - 15:00 мск. Первенство мира среди юношей в Архангельске завершится 17 марта.