СМИ: боксер Уайлдер заработает $100 млн за следующие три боя

ТАСС, 14 марта. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер получит $100 млн за следующие три поединка по новому контракту со стриминговой платформой DAZN. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста британского телеканала Fox Sports Майка Коппингера.

"Вчера контракт DAZN с Уайлдером был окончательно согласован. $100 млн за три поединка согласно нашим источникам. Менеджер бойца Шелли Финкель подтвердил сумму, которая будет распределена следующим образом - $20 млн за бой с Домиником Бризилом и по $40 млн за два боя с Энтони Джошуа", - написал Коппингер.

33-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге, в активе американца 40 побед (39 нокаутом) и одна ничья. Последний бой Уайлдер провел в декабре минувшего года, защитив титул чемпиона мира по версии WBC. 12-раундовый поединок, прошедший в Лос- Анджелесе, против британца Тайсона Фьюри он завершил вничью.