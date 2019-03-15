"Обидно до слез". "Краснодар" попрощался с Лигой Европы, сыграв вничью с "Валенсией"

С первых минут российская команда пошла вперед, активно используя фланги и пытаясь забрасывать мяч за спины защитников "Валенсии". Уже на 13-й минуте усилиями нападающего Ари горожане забили, однако английский арбитр Энтони Тейлор зафиксировал офсайд и гол не засчитал. На 30-й минуте Ари получил травму и был заменен на Дмитрия Стоцкого, а минуту спустя российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прострелил на Санти Мину, удар с пяти метров которого парировал молодой вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

При этом статистика противостояний с испанскими командами была не в пользу "Краснодара" - две победы и пять поражений в матчах против "Севильи", "Реала Сосьедад" и "Валенсии". Общая разница мячей в этих встречах - 7:11.

Поражение в Испании со счетом 1:2 позволяло рассчитывать на положительный исход двухматчевого противостояния даже с учетом того, что "Краснодар" не одержал ни одной победы в 2019 году. Чтобы выйти в 1/4 финала Лиги Европы, горожанам достаточно было победить со счетом 1:0 или с разницей в два мяча или более.

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" завершили выступление в еврокубках, сыграв вничью со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией". Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 35 074 зрителей.

Всего в первом тайме хозяева поля нанесли 5 ударов по воротам (1 - в створ) против 4 (2) команды гостей.

Второй тайм начался с ярких атак "Краснодара", однако суетливость не позволяла российской команде извлекать пользу из неплохих подходов к воротам. Расточительностью "Краснодара" команда гостей могла воспользоваться на 65-й минуте, однако Черышев простил российский клуб.

На 77-й минуте диктор объявил, что на встрече присутствуют 35 074 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости "Краснодара". Предыдущий был установлен 14 февраля на встрече 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского "Байера", где присутствовало 34 827 зрителей.

На 85-й минуте вышедший вместо защитника Сергея Петрова нападающий Магомед-Шапи Сулейманов с угла штрафной красивейшим ударом отправил мяч в дальнюю девятку, открыв счет в матче. Но радость болельщиков оказалась недолгой, через восемь минут футболисты российского клуба упустили нападающего "Валенсии" Кевина Гамейро, тот выкатил мяч на Гонсалу Гедеша, который расстрелял ворота Сафонова с семи метров.

Всего "Краснодар" нанес 14 ударов по воротам (4 - в створ). У "Валенсии" 10 (4) ударов по воротам российской команды.

Слезы на поле и в раздевалке

На послематчевой пресс-конференции старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что футболистам его команды не хватило опыта для удержания победного счета. "Мы были дисциплинированы, собраны, но в концовке показали свой авантюризм, побежали забивать гол, хотя надо было сыграть более прагматично. Некоторые плачут, понимают, что много сделали для победы, но ее не добились", - сказал Мусаев.

В беседе с журналистами капитан "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, что многие не смогли сдержать слез в раздевалке после обидного результата. "Сложно подбирать какие-то слова, но могу сказать, что мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После финального свистка у футболистов были слезы на глазах, так как сложно выступать в таких матчах, когда выходишь вперед на 85-й минуте и пропускаешь на 93-й", - отметил Газинский.

Черышев отметил, что матч против российского клуба выдался крайне тяжелым, лишь за счет воли к победе его команде удалось добиться приемлемого результата. "Нам было тяжело, особенно в первом тайме, во втором стало попроще, однако мы не смогли реализовать свои моменты, за что нас наказали, забив красивый гол, но, слава богу, мы смогли отыграться", - подчеркнул Черышев.

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль отметил, что его команда заслужила проход в следующую стадию. "Соперник очень сильно провел первые 15 минут матча. Затем у нас были возможности забить гол, и я не помню, чтобы у нашего соперника было явное преимущество. Я думаю, мы заслужили выход в следующий раунд", - сказал тренер.

"Краснодар" второй раз играл в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Швейцарии.