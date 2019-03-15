Португалия сократила отставание от России до 2,7 балла в таблице коэффициентов УЕФА

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Португалия благодаря выходу в 1/4 финала Лиги Европы "Бенфики" до 2,7 балла сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в споре за шестое место, дающее право в сезоне-2020/21 заявить шесть клубов в еврокубки, три из которых - в Лигу чемпионов. Россия, чьи клубы уже завершили нынешний евросезон, может потерять шестую позицию в случае успешного выступления португальских команд в 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также их результативной игры в полуфинале турниров.

По итогам недели последнее очко России в сезоне-2018/19 принес "Краснодар" после домашней ничьей с испанской "Валенсией", благодаря чему суммарный коэффициент в таблице УЕФА составил 50,549 балла. "Зенит" же потерпел второе поражение от испанского "Вильярреала" (1:2) после неудачи в Санкт-Петербурге неделю назад (1:3). Зато "Бенфика" после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от загребского "Динамо" (0:1) выиграла у соперника в дополнительное время со счетом 3:0. Это принесло Португалии три очка, включая бонус за выход в 1/4 финала, благодаря чему коэффициент составил 47,832 балла.

Таким образом, отставание Португалии от России в споре за шестую позицию составляет сейчас 2,7 балла. Чтобы обогнать Россию, "Бенфике" и продолжающему выступление в Лиге чемпионов "Порту" нужно набрать на двоих 14 очков. Для этого обоим клубам нужно одержать по две победы в своих четвертьфинальных матчах, а затем достаточно того, чтобы кто-то из них сыграл вничью в полуфинале.

По итогам выступления в нынешних еврокубках сезонный коэффициент у России составил 7,576 балла. По этому показателю Россия занимает сейчас восьмое место, потеснить ее могут Нидерланды (7,4), учитывая, что амстердамский "Аякс" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Португалия в этом рейтинге с коэффициентом 10,5 балла идет на шестом месте.

Лидирует в таблице коэффициентов Испания (101,855). На втором месте находится Англия (80,034), на третьем - Италия (74,583). Четвертую строчку занимает Германия (71,213), пятую - Франция (58,498).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.