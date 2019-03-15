Бывший футболист МЮ Скоулз покинул "Олдхэм Атлетик" после месяца работы

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз покинул пост главного тренера клуба из четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии "Олдхэм Атлетик" спустя месяц после своего назначения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Скоулз возглавил "Олдхэм" 11 февраля, он получил на это специальное разрешение от Английской футбольной лиги (EFL). Дело в том, что ему принадлежат 10 процентов акций клуба из третьего по силе дивизиона чемпионата страны "Салфорд Сити". За время его работы "Олдхэм" провел семь матчей, в которых сумел одержать лишь одну победу.

"С большим сожалением сообщаю о решении покинуть свой пост, я надеялся провести все 18 месяцев моего контракта в клубе, за который болел всю жизнь. Болельщики, игроки, друзья и моя семья знали, с какой гордостью я работал на своем посту. Очень скоро стало ясно, что я не смогу работать так, как я хотел, и как мне обещали, прежде чем я занял должность. Желаю болельщикам, игрокам и команде всего лучшего в этом сезоне, я продолжу смотреть матчи и поддерживать команду, но как болельщик", - сказал Скоулз.

Для 44-летнего англичанина это была первая работа на посту главного тренера. На данный момент "Олдхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков после 37 матчей.

Скоулз на протяжении всей карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед" (1994-2013). В составе клуба из Манчестера полузащитник провел 718 матчей, в которых забил 155 мячей. Он 11 раз становился чемпионом Англии, дважды - победителем Лиги чемпионов и Кубка лиги, три раза - Кубка Англии. За сборную Англии Скоулз провел 66 матчей, забив 14 голов.